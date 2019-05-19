Продюсер победителя «Евровидения» оправдался за старую песню

Продюсер победителя «Евровидения» Дункана Лоуренса — Воутер Харди — рассказал о песне, которую артист исполнил в финале конкурса, передает Algemeen Dagblad.

Харди признал, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет. По его словам, для песни было написано множество аранжировок в поиске лучшей версии.

«Мы прошли весь путь с Arcad… От разных темпов к совершенно другому ключу», — подчеркнул он.

Издание подчеркивает, что правила не были нарушены, ведь композиция исполнялась вживую только один раз, а это не может считаться официальным релизом.

После победы Лоуренса в сети нашли видео выступления с аналогичной композицией. Это может стать поводом для пересмотра итогов конкурса, поскольку было нарушено главное правило соревнования. Участвующая в «Евровидении» композиция не должна быть коммерчески выпущена или публично исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.