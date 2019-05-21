«Это уголовно наказуемо»: Шепелева заподозрили в продаже имущества Фриске

На прошлой неделе в «Русфонде» сообщили о погашении части долга семьи Фриске. На счет организации поступили 7 980 000 рублей, 11,5 процента от всей суммы, собранной Русфондом для певицы. В сообщении отмечалось, что средства были выручены от продажи одного из объектов недвижимости.

Наталья Фриске рассказала, что узнала о продаже имущества из СМИ.

«Я не в курсе, что мы продали, какую долю. Если Дмитрий продал какую-то часть имущества, думаю, это уголовно наказуемо», — заявила она.

Сестра певицы подчеркнула, что судебные разбирательства, касающиеся долга, продолжаются.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.

Представители «Русфонда», собиравшего деньги на лечение артистки, подали в суд на ее наследников. Они заявили, что Фриске по договору было предоставлено 25 миллионов рублей. Ее семья должна была отчитываться в своих расходах перед организацией. Однако «Русфонд» получил отчет только по 3 378 576 рублей. В итоге суд обязал наследников вернуть 21,6 миллиона рублей.

В 2018 году суд постановил выставить на торги имущество, которое наследники получили после смерти Фриске. Организация планирует направить вырученные деньги на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга.