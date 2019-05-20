Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление

Не официальный релиз: организаторы «Евровидения» прояснили ситуацию с победившей песней

Европейский вещательный союз (EBU) знал о том, что песня Arcade победителя конкурса, голландца Дункана Лоуренса, появилась на Youtube еще в 2017 году, и не считает это нарушением.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу EBU.

«EBU узнал о живом исполнении Дунканом Лоуренсом песни-участницы нынешнего года от Нидерландов Arcade, которое было опубликовано на YouTube в 2017 году», — сообщили в союзе.

В пресс-службе пояснили, что не считают обнародование видеосъемки живого исполнения песни ее официальным релизом, и, следовательно, нарушением правил конкурса.

В EBU отметили, что до релиза на «Евровидении» песню просмотрели всего несколько сотен человек.

Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения-2019», второе место досталось итальянцу Mahmood с песней Soldi, представитель России Сергей Лазарев и его композиция Scream замкнули тройку лидеров.