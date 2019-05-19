Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать

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Победитель «Евровидения» нарушил главное правило конкурса 

Lenta.ru 34 минуты назад
Победитель «Евровидения» из Голландии Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Видео выступления с аналогичной композицией опубликовано на видеохостинге YouTube в 2017 году.
Этот факт может стать поводом для пересмотра итогов конкурса.
25-летний Дункан Лоуренс, исполнивший композицию Arcade («Аркада»), набрал 492 балла. Вторую строчку занял итальянский артист Mahmood с 465 баллами. Российский певец Сергей Лазарев получил 369 баллов и занял почетное третье место.
Позже он заявил о предвзятом отношении судей к России. По его мнению, это связано с политической обстановкой в мире.
Соревнование проходило в Израиле. В финале конкурса выступили 26 стран.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Нидерланды
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