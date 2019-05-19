Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать

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Нарушение главное правило: Итоги «Евровидения — 2019» могут пересмотреть 

Рамблер 1 час назад
Итоги «Евровидения» могут быть пересмотрены.
Это произойдет в том случае, если устроители конкурса не станут игнорировать тот факт, что победитель из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило смотра, выступив с песней, которая не была новой. Хотя это и должна была песня, появившаяся до 1 сентября 2018 года. С этой композицией он уже выступал в 2017 году, что подтверждает видео, выложенное на YouTube.
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Дункан Лоуренс исполнил на конкурсе композицию Arcade («Аркада») и набрал 492 балла.
Второе место досталось исполнителю из Италии Алессандро Махмуду.
Шоу-бизнес , Видео , Нидерланды
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