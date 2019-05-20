Новый скандал: В «Уральских пельменях» произошел раскол

Строительство храма в сквере в Екатеринбурге рассорило «Уральских пельменей». Об этом одна из участниц творческого объединения Юлия Михалкова рассказала в своем инстаграме.

На прошлой неделе екатеринбуржцы на улице опротестовали решение местных властей построить храм на месте сквера в центре города.

16 мая президент Владимир Путин предложил провести опрос жителей города. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский согласился, а также выразил готовность счесть результаты опроса не рекомендательными, а обязательными к исполнению.

Вчера на происходящее отреагировала и участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова — уроженка города-спутника Екатеринбурга Верхней Пышмы.

По ее словам, Екатеринбург на прошлой неделе «гудел как улей», и эта «буря» не обошла стороной и «Уральских пельменей». Участники творческого объединения придерживались не одной и той же позиции по данному вопросу и спорили друг с другом.

«Я за это, а я за то! Тогда я с тобой в номере играть не буду, бу-бу-бу», — процитировала Михалкова частый «диалог» на репетициях «Уральских пельменей» на прошлой неделе.

Свою позицию Михалкова не озвучила, однако отметила, что в этой «истории» есть «все, что только можно» — «цифры, факты, настойчивость, воля, смех, отчаяние, волнение, холодный расчет и горячность», — нет «лишь» одного — «любви».