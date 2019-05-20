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Новый скандал: «Уральские пельмени» отказываются друг с другом репетировать 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Яблоком раздора в коллективе стал скандал вокруг строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Актриса Юлия Михалкова заявила, что позиция членов коллектива вокруг спорной ситуации далека от единой.
Одна из звезд шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram рассказала, что их дружный коллектив не обошел стороной скандал вокруг храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Как она заметила, репетиции команды прерывались громкими спорами. Позиция членов коллектива вокруг спорной ситуации была далека от единой. В итоге все заканчивалось тем, что одни участники коллектива просто отказывались играть в номере с коллегами.
Сама Михалкова в течение недели общалась, как со сторонниками строительства храма в центре уральской столицы, так и с противниками. Она все внимательно уточняла и раздумывала. В один из дней она даже отправилась к месту предполагаемого строительства недалеко от театра Драмы. Звезда специально неприметно оделась, чтобы не выделяться из толпы. В итоге ее даже никто не узнал.
По словам Михалковой, в этой истории слилось очень многое: цифры, факты, настойчивость, воля, смех, отчаяние, волнение, холодный расчет и горячность. «К большому сожалению, я не увидела лишь одного. Я не увидела любви. Не почувствовала ее. Страсть — да. Любовь — нет. Но ведь любовь — это самое главное, основа основ», — заявила звезда.
Отметим, что в прошлом году в коллективе «Уральские пельмени» произошел раскол. Двое лидеров команды Вячеслав Мясников и Андрей Рожков отделились от остальных. Теперь они гастролируют самостоятельно с шоу «Ваши пельмени». При этом в Екатеринбурге они присоединяются к команде, когда идет запись шоу для канала СТС.
Добавим, что на протяжении последней недели в уральской столице было очень тревожно. Власти установили забор и собирались приступать к строительству храма святой Екатерины на месте сквера. Жители города выразили свое возмущение. Особенно ретивые были задержаны. На данный момент конфликт удалось погасить. В ближайшее время пройдут опросы горожан по животрепещущей теме. По их итогам будет решено, где в Екатеринбурге начнётся строительство храма.
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Комментарии38
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Рожков , Вячеслав Мясников , Юлия Михалкова , Екатеринбург
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