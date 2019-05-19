Следующее «Евровидение» — в секторе Газа? Новый скандал

Певица Мадонна и музыканты исландской группы Hatari стали причиной политического скандала на «Евровидении-2019» из-за того, что продемонстрировали палестинские флаги во время трансляции шоу. Представители Европейского вещательного союза выступили с официальным заявлением, в котором пообещали обсудить произошедшее.

Во время финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019» были дважды показаны палестинские флаги — во время выступления американской певицы Мадонны и в гримерке исландских конкурсантов, группы Hatari.

Зрители увидели изображение палестинского флага, когда Мадонна исполняла одну из своих песен, и двое ее танцоров повернулись спиной к зрителям. У одного из них на спине был флаг Израиля , у другого — флаг Палестины

Исландские музыканты, завоевавшие десятое место на конкурсе, показали два шарфа цветов палестинского флага с надписью Palestine в прямом эфире, когда ведущие объявляли их результате. Организаторы отобрали у них эту атрибутику, после чего участники группы разместили видеозапись инцидента в своих соцсетях.

Официальные представители Европейского вещательного союза заявили, что оба этих случая будут обсуждаться после окончания шоу, и подчеркнули, что «Евровидение» является песенным конкурсом, а не политическим событием, и подобные действия напрямую противоречат его правилам.

«Песенный конкурс «Евровидение» — неполитическое событие, что было доведено до сведения Мадонны», — отметили организаторы.

Они также указали на то, что поп-звезда не согласовала этот элемент своего шоу ни с Европейским вещательным союзом (EBU), ни с израильской национальной телерадиокомпанией KAN.

«Никакие послания, продвигающие какие-либо организации, заведения, политические или другие движения, компании, бренды, продукты или услуги не разрешены в рамках шоу и любых официальных мероприятий ESC. Нарушение этого правила может привести к дисквалификации», — гласят правила конкурса.

Ранее палестинцы и поддерживающие их борьбу за независимость зарубежные активисты решили провести альтернативное мероприятие в качестве ответа на «Евровидение», которое они обвинили в игнорировании их конфликта с Израилем.

«Музыка учит нас сострадать друг другу в то время, как власть и страх говорят нам не обращать внимания. Но в этом году «Евровидение» используется для того, чтобы заставить нас забыть о палестинской проблеме», — говорилось в промо-ролике к конкурсу.

Альтернативное шоу получило название Globalvision и должно было пройти на нескольких площадках по всему миру. К слогану официального конкурса «дерзни мечтать» организаторы его неофициальной версии добавили слово «вместе».

«Восемнадцатого мая не смотрите «Евровидение», смотрите Globalvision — онлайн-трансляцию выступлений невероятных палестинских талантов при поддержке израильских и международных артистов», — призывали организаторы.

Концерты в рамках мероприятия были запланированы в палестинском городе Рамаллахе, израильской Хайфе, а также в Лондоне и Дублине.

После демонстрации палестинских флагов в эфире финала «Евровидения» израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин в интервью радиостанции «Говорит Москва» обратил внимание на то, что подобный инцидент вписывается в общую логику самого мероприятия.

«Что касается конкурса, то его репутацию нельзя испортить, потому что он является дном. Он является манифестацией всего низменного, безвкусного. Те, кто эти флаги вытащили, они были правы. Это не провокация. Дело в том, что такого рода конкурс хорошо было бы проводить не в Тель-Авиве, а в секторе Газа», — отметил он.

По его словам, люди, которые демонстрируют палестинские флаги, «ратуют за терроризм, за сектор Газа».

«Я думаю, надо им всем позволить проводить свои мероприятия в секторе Газа. Вся зараза — в сектор Газа. Пусть Мадонна и все ее сторонники едут в сектор Газа. Им нравится террористическая организация ХАМАС, им нравится терроризм, кровопролитие», — подчеркнул он.

Акции протеста против проведения музыкального соревнования в Израиле проходили и в самом Израиле, в частности — около полутора десятков пропалестински настроенных активистов встали на колени рядом со входом для журналистов на «оранжевую дорожку» — официальную церемонию открытия конкурса.