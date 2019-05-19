Рудковская рассказала, чего не хватало Лазареву

Продюсер Яна Рудковская заявила, что все в выступлении Сергея Лазарев на «Евровидении» было прекрасно, но его песне не хватило «хитовости», сообщает РИА Новости

По ее мнению, номер Лазарева был отлично выстроен, он пел с максимальной самоотдачей и был «ярчайшей звездой» на конкурсе.

«Для меня он был лучше, чем на прошлом "Евровидении". Все задачи Сережа выполнил», — сказала Рудковская.

Она считает, что Филипп Киркоров , соавтор песни и продюсер музыкального номера, делал ставку на "сумасшедший вокал" Лазарева.

Однако, уверена Рудковская, одного вокала недостаточно.

«Вот этого шага — хитовости — не хватило до победы. Но очень сложно угадать что выстрелит, что не выстрелит, это такой конкурс, где сложно делать какие-то прогнозы», — сказала Рудковская.

Вместе с тем, она признала, что два раза попасть в тройку лидеров в финале конкурса — это суперрезультат.

«Я не знаю ни одного человека, кто бы был два раза третьим в истории "Евровидения"», — отметила она.

Кроме того, продюсер обратила внимание на то, что Грузия, Белоруссия, Израиль в зрительском голосовании не поставили Лазареву оценки. Она уверена, что в этих странах у Лазарева «армия поклонников», а значит, такие результаты не могут не вызвать вопросов.