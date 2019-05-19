Пугачева простила своего «трудного» племянника и купила ему квартиру в Москве

Певица Алла Пугачева простила своего племянника Влада, который страдал алкоголизмом, и подарила ему квартиру в Москве

Родственники помирились, когда 33-летний мужчина вернулся в столицу, пообещал отказаться от алкоголя и принял решение жениться на 34-летней Гузель из Татарстана . Пара уже подала заявление в загс.

«Жить будем в квартире на Соколе, которую презентовала Алла Борисовна. С тетей помирился», — приводит слова племянника журнал StarHit.

Пугачев рассказал, что планирует после свадьбы открыть небольшой бизнес. По словам мужчины, тетя готова помочь ему в организационных вопросах.

Пугачева не общалась с племянником из-за его пагубного пристрастия, пишет издание. Четыре года назад на фоне вредной привычки у ее родственника парализовало ноги, тогда певица оплатила ему лечение в Израиле и взяла опеку над его ребенком, уточняет StarHit. Однако после выздоровления мужчина снова начал употреблять алкоголь, бросил работу, сдал две квартиры в Москве и уехал жить под Рязань, добавляет журнал. После этого Пугачева перестала с ним общаться, но племянник несколько раз пытался помириться с тетей, даже просил о помощи ее мужа Максима Галкина , отмечает StarHit.

В марте племянника Аллы Пугачевой в городе Новомичуринске Рязанской области сбила машина. Мужчина возвращался домой из магазина, двигаясь по обочине трассы. Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь, передает «Национальная служба новостей». Пугачева доставили в больницу, но уже через несколько часов он ее покинул.