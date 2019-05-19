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Пугачева простила своего «трудного» племянника и купила ему квартиру в Москве 

Ura.Ru 17 минут назад
Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.
Певица Алла Пугачева простила своего племянника Влада, который страдал алкоголизмом, и подарила ему квартиру в Москве.
Родственники помирились, когда 33-летний мужчина вернулся в столицу, пообещал отказаться от алкоголя и принял решение жениться на 34-летней Гузель из Татарстана. Пара уже подала заявление в загс.
«Жить будем в квартире на Соколе, которую презентовала Алла Борисовна. С тетей помирился», — приводит слова племянника журнал StarHit.
Пугачев рассказал, что планирует после свадьбы открыть небольшой бизнес. По словам мужчины, тетя готова помочь ему в организационных вопросах.
Пугачева не общалась с племянником из-за его пагубного пристрастия, пишет издание. Четыре года назад на фоне вредной привычки у ее родственника парализовало ноги, тогда певица оплатила ему лечение в Израиле и взяла опеку над его ребенком, уточняет StarHit. Однако после выздоровления мужчина снова начал употреблять алкоголь, бросил работу, сдал две квартиры в Москве и уехал жить под Рязань, добавляет журнал. После этого Пугачева перестала с ним общаться, но племянник несколько раз пытался помириться с тетей, даже просил о помощи ее мужа Максима Галкина, отмечает StarHit.
В марте племянника Аллы Пугачевой в городе Новомичуринске Рязанской области сбила машина. Мужчина возвращался домой из магазина, двигаясь по обочине трассы. Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь, передает «Национальная служба новостей». Пугачева доставили в больницу, но уже через несколько часов он ее покинул.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , StarHit , Москва , Республика Татарстан
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