Пугачева купила племяннику квартиру в Москве

Пугачева помирилась с племянником и отдала ему квартиру

Алла Пугачева помирилась с племянником накануне его женитьбы. Примадонна много лет не общалась с сыном своего брата — Владом Пугачевым. Причиной стало пристрастие племянника к алкоголю. Четыре года назад у него парализовало ноги, пишет Стархит

Пугачева тогда оплатила лечение родственника в Израиле, а также опекала его сына. Однако и после лечения племянник продолжал жить по-прежнему, лишь сменил место жительства — уехал в Рязань. После этого певица прервала отношения с ним.

Сейчас 33-летний мужчина вернулся в столицу и сделал предложение 34-летней Гузель из Татарстана. Пара уже подала заявление в загс. Год назад Гузель приехала в Москву из Казани на заработки, в Казани у нее остался 14-летний сын от первого брака.

Жить супруги будут на Соколе, в квартире, которую когда-то купила племяннику Пугачева.