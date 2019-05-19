Пугачева купила племяннику квартиру в Москве

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Пугачева помирилась с племянником и отдала ему квартиру 

Рамблер 29 минут назад
Алла Пугачева помирилась с племянником накануне его женитьбы. Примадонна много лет не общалась с сыном своего брата — Владом Пугачевым. Причиной стало пристрастие племянника к алкоголю. Четыре года назад у него парализовало ноги, пишет Стархит.
Пугачева тогда оплатила лечение родственника в Израиле, а также опекала его сына. Однако и после лечения племянник продолжал жить по-прежнему, лишь сменил место жительства — уехал в Рязань. После этого певица прервала отношения с ним.
Сейчас 33-летний мужчина вернулся в столицу и сделал предложение 34-летней Гузель из Татарстана. Пара уже подала заявление в загс. Год назад Гузель приехала в Москву из Казани на заработки, в Казани у нее остался 14-летний сын от первого брака.
Жить супруги будут на Соколе, в квартире, которую когда-то купила племяннику Пугачева.
«Сейчас ее сдаю, но скоро съемщик съедет. С тетей помирился. Скоро увижу сына. Ему в этом году исполнится восемь лет. Хочу все начать с чистого листа», — рассказал Пугачев, признавшись, что намеревается открыть свой бизнес и очень рассчитывает на помощь знаменитой тети.
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Шоу-бизнес , Видео , Алла Пугачева , StarHit
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