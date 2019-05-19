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Участнице «Дома-2» подарили автомобиль за 20 миллионов 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Instagram
Экс-участнице «Дома-2» Инессе Шевчук подарили роскошный автомобиль на 25-летие. Стоимость Bentley Continental оценивается в 20 миллионов рублей. Фото роскошного красного автомобиля с золотой лентой и плюшевым медведем на капоте девушка выложила в своем инстаграме.
День рождения Шевчук отмечала в закрытом клубе в Москве. Пользователей заинтересовало, кто же преподнес ей роскошный автомобиль. По информации некоторых СМИ, Шевчук встречается
со Станиславом Корниловым, основателем микрофинансовой организации «Отличные наличные». Фолловеры девушки предположили, что подарок преподнёс именно он.
Шевчук пришла на проект «Дом-2» в 2015 году. Она неоднократно прибегала к услугами пластических хирургов и косметологов, увеличила губы с помощью инъекций, сделала ринопластику и увеличила грудь.
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