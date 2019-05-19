Правила были другие. Киркоров оценил выступление Лазарева

«Все мои слова благодарности этой потрясающей команде во главе которой стоял АРТИСТ СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ, которая трудилась все эти полгода день и ночь я скажу и напишу завтра, а пока— вот они — первые эмоции и счастье, что все позади и завтра домой! Спасибо, дорогой Серёжа за невероятное выступление!» — написал в своем инстаграме.

Киркоров отметил, что Лазарев вошел в тройку лидеров по версии как профессионального жюри, так и голосования телезрителей.

В эфире телеканала «Россия-1» Киркоров также заявил, что, по его мнению, Лазарев совершил невозможное.

«Когда Дима привез победу в Россию с конкурса «Евровидение», правила были другие, не было голосования жюри, было голосование только телезрителей. А сегодня — стабильность: в 2016-м жюри и телезрители, сегодня жюри и телезрители, и он стабильно вошел в тройку лучших артистов Европы», — сказал он, отметив, что по итогам зрительского голосования Лазарев занял второе место.

Лазарев набрал 369 баллов, представив на конкурсе романтическую композицию Scream, одним из авторов которой является Киркоров. Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году, заняв 3 место, но став первым по результатам зрительского голосования. Победителем конкурса в этом году стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.