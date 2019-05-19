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Участницу Spice Girls госпитализировали с полной потерей зрения 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: Wiese, face to face, Globallookpress
В госпитале Мелани Браун заявила врачам: «Я ничего не вижу, я полностью ослепла».
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Mel B, госпитализирована в Лондоне после временной полной потери зрения. Об этом пишет газета The Sun.
Певица, которая после лазерной хирургии перестала видеть на левый глаз, была доставлена в больницу, после того как внезапно оказалась не в состоянии видеть и правым.
По информации таблоида, в госпиталь Mel B привезли с повязкой на глазах, и там она заявила врачам:
«Я ничего не вижу, я полностью ослепла».
The Sun уточняет, что госпитализация случилась в пятницу, 17 мая. Позже, когда зрение вернулось к 43-летней певице, ее перевели в офтальмологическое отделение другой клиники, а сама Мелани Браун распорядилась нанять врачей в штат труппы, с которой она репетирует новый тур.
Spice Girls является одним из самых известных в мире поп-коллективов. Группа была основана в 1994 году, в начале 2000-х участницы проекта начали сольную карьеру, хотя официально о распаде группы никогда не объявлялось.
Периодически участницы группы воссоединяются, как это было, к примеру, на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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Шоу-бизнес , Мелани Браун
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