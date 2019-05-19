«Перчинка» MEL B (солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун) обратилась к медикам из-за того, что внезапно ослепла. Помощник певицы доставил ее в больницу, сообщает The Sun.
«Мел была в бешенстве и кричала, что не видит ничего. Она приехала в больницу на машине с шофером и помощником, который держал ее за руку», — рассказали источники в лондонской глазной больнице Moorfields.
Солистка приехала с повязкой на глазах, она говорила:
«Я ничего не вижу — я абсолютно слепая». Это произошло 17 мая.
43-летняя Мелани Браун позже была переведена в офтальмологическое отделение больницы Luton and Dunstable.
Как только зрение восстановилось, она, вопреки рекомендации врача, покинула клинику, чтобы присоединиться к группе, которая активно готовится к туру репетирующей тур, который стартует в конце следующей недели.
Браун потребуются лекарства и дальнейшее интенсивное лечение, что может включать в себя больше посещений больницы.
По словам источника издания, «Мел была в очень плохом состоянии. Другие девушки и их менеджеры были очень обеспокоены этим».
Однако Браун удалось быстро восстановиться.
Spice Girls одна из самых известных в мире британских женских поп-групп. Она появилась в Лондоне в 1994 году, в начале 2000-х участницы проекта — Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун, Джери Холлиуэлл — сосредоточились на сольных карьерах. В туре Spice World 2019 примет участие вся группа, за исключением Бекхэм. Он стартует в Дублине, затем концерты пройдут в Кардиффе, Манчестере, Ковентри, Сандерленде, Эдинбурге, Бристоле и на стадионе Уэмбли.