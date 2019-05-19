Участницу Spice Girls госпитализировали из-за проблемы со зрением

«Перчинка» MEL B (солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун ) обратилась к медикам из-за того, что внезапно ослепла. Помощник певицы доставил ее в больницу, сообщает The Sun

«Мел была в бешенстве и кричала, что не видит ничего. Она приехала в больницу на машине с шофером и помощником, который держал ее за руку», — рассказали источники в лондонской глазной больнице Moorfields.

Солистка приехала с повязкой на глазах, она говорила:

«Я ничего не вижу — я абсолютно слепая». Это произошло 17 мая.

43-летняя Мелани Браун позже была переведена в офтальмологическое отделение больницы Luton and Dunstable.

Как только зрение восстановилось, она, вопреки рекомендации врача, покинула клинику, чтобы присоединиться к группе, которая активно готовится к туру репетирующей тур, который стартует в конце следующей недели.

Браун потребуются лекарства и дальнейшее интенсивное лечение, что может включать в себя больше посещений больницы.

По словам источника издания, «Мел была в очень плохом состоянии. Другие девушки и их менеджеры были очень обеспокоены этим».

Однако Браун удалось быстро восстановиться.