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Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны в финале Евровидения 

Р-Спорт + ещё 4 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Антон Белицкий
Российский музыкант Юрий Лоза в Facebook прокомментировал выступление американской певицы Мадонны на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве.
"А Мадонна-то нынче живьём уже не справляется — ну всё мимо нот…"
Поп-звезда выступила вне состязательной программы, исполнив свою новую песню Future совместно с рэпером Quavo, а также хит 1989 года Like A Prayer.
Мадонна устроила провокацию на "Евровидении"
Перед своим выступлением певица назвала всех участников финала конкурса победителями.
Первое место в "Евровидении-2019" занял Дункан Лоуренс из Нидерландов, исполнивший композицию Arcade. На втором месте — итальянец Mahmood с песней Soldi.
Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию с композицией Scream, занял третье место. Артист набрал 369 баллов.
Согласно данным, опубликованным на сайте Eurovision Tracker, его песня вошла в чарты ITunes 11 стран Европы.
Сам артист признался, что остался доволен своим выступлением в финале.
При этом певец отметил некую предвзятость по отношению к России, которая сказывается на итогах.
Финальные выступления участников "Евровидения" прошли в субботу в Тель-Авиве, где за звание победителя боролись 26 участников из разных стран.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Сергей Лазарев , Мадонна
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