Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны в финале Евровидения

Российский музыкант Юрий Лоза в Facebook прокомментировал выступление американской певицы Мадонны на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве.

"А Мадонна-то нынче живьём уже не справляется — ну всё мимо нот…"

Поп-звезда выступила вне состязательной программы, исполнив свою новую песню Future совместно с рэпером Quavo, а также хит 1989 года Like A Prayer.

Перед своим выступлением певица назвала всех участников финала конкурса победителями.

Первое место в "Евровидении-2019" занял Дункан Лоуренс из Нидерландов, исполнивший композицию Arcade. На втором месте — итальянец Mahmood с песней Soldi.

Певец Сергей Лазарев , представлявший Россию с композицией Scream, занял третье место. Артист набрал 369 баллов.

Согласно данным, опубликованным на сайте Eurovision Tracker, его песня вошла в чарты ITunes 11 стран Европы.

Сам артист признался, что остался доволен своим выступлением в финале.

При этом певец отметил некую предвзятость по отношению к России, которая сказывается на итогах.

Финальные выступления участников "Евровидения" прошли в субботу в Тель-Авиве, где за звание победителя боролись 26 участников из разных стран.