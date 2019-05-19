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Организаторы соревнований в ЮАР рассказали подробности нападения на Шварценеггера 

Говорит Москва 1 час назад
Инцидент произошёл в городе Сангтон во время соревнований по прыжкам Arnold Sports Africa.
71-летний артист приехал туда в качестве судьи спортивных соревнований. В сети появилось видео, как Шварценеггер общается и фотографируется с поклонниками. В этот момент к нему внезапно подбегает мужчина и с двух ног в прыжке бьёт актёра. Нападавший был задержан охранниками.
Шварценеггер прокомментировал нападение на него
Организатор соревнований Уэйн Прайс заявил, что подозреваемый — «безумный фанат, который известен за подобные инциденты в прошлом». Прайс также отметил, что настроение Шварценеггера отличное, несмотря на произошедшее. Актёр считает инцидент досадным недоразумением и не собирается выдвигать никаких обвинений.
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