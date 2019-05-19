Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лазарев уличил жюри «Евровидения» в предвзятом отношении 

Lenta.ru + ещё 11 51 минуту назад
Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», заявил о предвзятом отношении к нему членов жюри. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Не хочу надоедать»: Лазарев завязал с Евровидением
Артист отметил, что увидел «некую предвзятость» по отношению к стране, которую он представлял. По его словам, несправедливое судейство может быть результатом негативного отношения к политике Москвы или «вообще к стране».
Многие страны, например, Грузия, вновь не захотели рассмотреть номер России, рассказал Лазарев.
«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — сказал он.
«Жюри — может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году», — предположил певец.
Лазарев обратил внимание на то, что журналисты меньше задавали ему вопросов о политике и были настроены очень дружелюбно.
Финал конкурса, в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве, Израиль, 18 мая 2019 года. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.
Последние новости
На «Евровидении» победили Нидерланды Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе
Комментарии16
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Победитель «Евровидения» сделал откровенное признание112
«Главный комик Украины неудачно пошутил»217
«Я доволен, Россию не подвел»41
Мадонна устроила провокацию на «Евровидении»1
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»31
Видео
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»
Шоу-бизнес Статьи
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Армия Войска
Эстония в шоке из-за решения ПАСЕ по России
Прибалтика В мире
В Тель-Авиве стартовал финал «Евровидения»
Шоу-бизнес
Жюри Белоруссии отстранили от «Евровидения» из-за России
СНГ В мире
Порошенко сделал заявление по Крыму
В мире Украина
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
В мире Украина
Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение