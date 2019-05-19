Сергей Лазарев вернулся в Москву после «Евровидения»

Российский исполнитель Сергей Лазарев , который в этом году занял по итогам конкурса "Евровидение" третье место, прилетел в Москву из Тель-Авива и сообщил, что уже в ночь на понедельник улетает на гастроли.

"Наверное, я вас удивлю, но сегодня в 12 часов ночи меня уже ждут на гастролях", — сказал он во время пресс-брифинга в аэропорту Шереметьево в воскресенье. За те несколько часов, которые он пробудет в Москве, певец планирует "уделить время ребенку, семье".

Артиста встречали в аэропорту около 30 человек.

"Спасибо тем, кто в эту ночь не спал и поддерживал меня, — сказал Лазарев. — Да, мы победили, мы в тройке лидеров. Поздравляю Россию с призовым местом. Я сделал максимум того, что мог".

Он добавил, что исполнил "некоммерческую песню", понимая, что "надо рисковать".

Сергей Лазарев, что вместе с командой старался сделать "очень сложную с вокальной точки зрения песню", которая бы показала его с другой стороны.

В 2016 году певец уже представлял Россию на "Евровидении" и также занял третье место.

"Мне говорят, раз третье место второй раз, то нужно третий раз ехать", — пошутил Лазарев, добавив, что относится к таким фразам с юмором и пока "готов вернуться на конкурс только в качестве гостя".

"Сейчас продолжу свой тур, продолжу работать, — сказал певец. — В ноябре в Москве и Санкт-Петербурге пройдут мои сольные концерты, будет новый диск, планов громадье. "Евровидение" — это лишь ступень, а не пик. 2019 год мне принес замечательный опыт, в чем-то урок, приятно, что была такая поддержка и такая вера в меня всей страны".

Конкурс "Евровидение-2019" завершился в ночь на воскресенье в Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри.