Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на Евровидении

Певец Сергей Лазарев видит некую предвзятость по отношению к России , которая сказывается на итогах "Евровидения" и не дает ей стать победителем конкурса.

Финальные выступления участников "Евровидения" прошли в субботу в Тель-Авиве, за титул победителя боролись представители 26 стран. Лазарев выступил под пятым номером, представив на высоком уровне свой номер с композицией Scream, и занял третье место.

"Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию… Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране… Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ", — сказал Лазарев журналистам.

Певец добавил, что был "обласкан вниманием" публики, поэтому в этом плане ему не к чему придраться.

"Жюри — может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году", — заключил Лазарев.

По словам артиста, были страны, которые вновь не захотели рассмотреть номер России, например, Грузия.

"Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов", — сказал Лазарев.

Конкурс "Евровидение", в третий раз прошёл в Израиле. Официальное открытие прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по "оранжевой дорожке". Девиз этого года — Dare To Dream, призывающий мечтать смело.