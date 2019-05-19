Представитель Израиля разрыдался во время песни на «Евровидении»

Представитель Израиля Коби Марими едва не сорвал своё выступление в финале международного песенного конкурса Евровидение-2019, расплакавшись в самом начале номера из-за нахлынувших эмоций и волнения.

В итоге он смог исполнить песню Home («Дом») без единой ошибки, зал поддержал певца бурными овациями, после чего артист закрыл лицо руками и разрыдался.

Ранее News.ru писал о том, что жеребъёвка определила номер, под которым российский певец Сергей Лазарев будет выступать в финале международного конкурса Евровидение-2019. Артист вытащил бумажку с первым номером.

Исполнитель представил заключительное выступление с композицией Scream на арене «Экспоцентра» в Тель-Авиве. Номер артиста вызвал положительную реакцию в зале.