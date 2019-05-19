Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представитель Израиля разрыдался во время песни на «Евровидении» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Представитель Израиля Коби Марими едва не сорвал своё выступление в финале международного песенного конкурса Евровидение-2019, расплакавшись в самом начале номера из-за нахлынувших эмоций и волнения.
В итоге он смог исполнить песню Home («Дом») без единой ошибки, зал поддержал певца бурными овациями, после чего артист закрыл лицо руками и разрыдался.
Ранее News.ru писал о том, что жеребъёвка определила номер, под которым российский певец Сергей Лазарев будет выступать в финале международного конкурса Евровидение-2019. Артист вытащил бумажку с первым номером.
Исполнитель представил заключительное выступление с композицией Scream на арене «Экспоцентра» в Тель-Авиве. Номер артиста вызвал положительную реакцию в зале.
Газета.Ru: последние новости
Лазарев проиграл "Евровидение" Лазарев стал 9-м по итогам голосования жюри стран "Евровидения" Лазарев пошутил про свое "мокрое выступление" на "Евровидении"
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван победитель «Евровидения-2019»56
Лазарева возмутило отстранение жюри Белоруссии4
Эстония в шоке из-за решения ПАСЕ по России390
Лазарев проиграл «Евровидение»9
Познер предрек человечеству конец63
Видео
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»
Шоу-бизнес Статьи
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Армия Войска
Эстония в шоке из-за решения ПАСЕ по России
Прибалтика В мире
В Тель-Авиве стартовал финал «Евровидения»
Шоу-бизнес
Жюри Белоруссии отстранили от «Евровидения» из-за России
СНГ В мире
Порошенко сделал заявление по Крыму
В мире Украина
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
В мире Украина
Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение