Представитель Израиля Коби Марими едва не сорвал своё выступление в финале международного песенного конкурса Евровидение-2019, расплакавшись в самом начале номера из-за нахлынувших эмоций и волнения.
В итоге он смог исполнить песню Home («Дом») без единой ошибки, зал поддержал певца бурными овациями, после чего артист закрыл лицо руками и разрыдался.
Ранее News.ru писал о том, что жеребъёвка определила номер, под которым российский певец Сергей Лазарев будет выступать в финале международного конкурса Евровидение-2019. Артист вытащил бумажку с первым номером.
🇮🇱 Israel's Kobi Marimi brings it Home with an emotional performance here in Tel Aviv. Amazing!@Kann @KobiMarimi#DareToDream #Eurovision #ISR pic.twitter.com/nTq4WngOTA— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.
Исполнитель представил заключительное выступление с композицией Scream на арене «Экспоцентра» в Тель-Авиве. Номер артиста вызвал положительную реакцию в зале.