На Газманова подают в суд

Газманов ответил на обвинения в плагиате

Заслуженный артист РФ Олег Газманов рассказал на шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ о конфликте с омским композитором Александром Шаханиным, сообщает СуперОмск

Ведущая Лера Кудрявцева упомянула в интервью с певцом, что житель Омска 46-летний Александр Шаханин намерен подать в суд на Газманова. На это тот ответил, что в курсе этой истории, кроме, того, он отметил, что Шаханин уже давно собирается подавать на него в суд, но пока не перешел от слов к делу.

«Он бизнесмен — поющий бизнесмен, такое сочетание. Этот человек возомнил, что у меня название песни «Бессмертный полк» и у него название «Бессмертный полк». Больше ничего эти две песни не объединяет», — рассказал Газманов, отметив, что не хочет раскручивать человека, который с помощью скандала хочет привлечь к себе внимание», — прокомментировал Олег Газманов.

По его словам, отец Александра Шаханина написал «неплохие стихи», к которым сам Шаханин сочинил мелодию.