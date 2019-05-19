На Газманова подают в суд

Заслуженный артист РФ Олег Газманов рассказал на шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ о конфликте с омским композитором Александром Шаханиным, сообщает СуперОмск.
Ведущая Лера Кудрявцева упомянула в интервью с певцом, что житель Омска 46-летний Александр Шаханин намерен подать в суд на Газманова. На это тот ответил, что в курсе этой истории, кроме, того, он отметил, что Шаханин уже давно собирается подавать на него в суд, но пока не перешел от слов к делу.
«Он бизнесмен — поющий бизнесмен, такое сочетание. Этот человек возомнил, что у меня название песни «Бессмертный полк» и у него название «Бессмертный полк». Больше ничего эти две песни не объединяет», — рассказал Газманов, отметив, что не хочет раскручивать человека, который с помощью скандала хочет привлечь к себе внимание», — прокомментировал Олег Газманов.
По его словам, отец Александра Шаханина написал «неплохие стихи», к которым сам Шаханин сочинил мелодию.
«И он утверждает, что в стихах у меня одно и то же и в песне этой. Эта песня для меня крайне важна. Я написал ее под такими впечатлениями от международного движения. Эти стихи — они по наследству проходят, от моих предков, которые воевали», — сказал Газманов.