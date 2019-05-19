Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Газманов ответил на обвинения в плагиате 

Рамблер + ещё 1 51 минуту назад
Заслуженный артист РФ Олег Газманов рассказал на шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ о конфликте с омским композитором Александром Шаханиным, сообщает СуперОмск.
Ведущая Лера Кудрявцева упомянула в интервью с певцом, что житель Омска 46-летний Александр Шаханин намерен подать в суд на Газманова. На это тот ответил, что в курсе этой истории, кроме, того, он отметил, что Шаханин уже давно собирается подавать на него в суд, но пока не перешел от слов к делу.
«Он бизнесмен — поющий бизнесмен, такое сочетание. Этот человек возомнил, что у меня название песни «Бессмертный полк» и у него название «Бессмертный полк». Больше ничего эти две песни не объединяет», — рассказал Газманов, отметив, что не хочет раскручивать человека, который с помощью скандала хочет привлечь к себе внимание», — прокомментировал Олег Газманов.
По его словам, отец Александра Шаханина написал «неплохие стихи», к которым сам Шаханин сочинил мелодию.
Жена пригрозила Газманову после новостей про развод и онкологию
«И он утверждает, что в стихах у меня одно и то же и в песне этой. Эта песня для меня крайне важна. Я написал ее под такими впечатлениями от международного движения. Эти стихи — они по наследству проходят, от моих предков, которые воевали», — сказал Газманов.
Комментарии16
Шоу-бизнес , Видео , Лера Кудрявцева , Олег Газманов , НТВ , Омск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван первый президентский указ Зеленского120
Армия Сирии прекратила огонь в Идлибе
На Западе отреагировали на «российский скандал» в Австрии94
Бутина попросила о помощи в видеообращении180
Дерзкое ограбление. В Москве на дороге напали на Hyundai55
Видео
Назван первый президентский указ Зеленского
В мире Украина
На Газманова подают в суд
Шоу-бизнес
Раскрыт «секрет» мятых брюк Порошенко
В мире Конфликты
На Западе отреагировали на «российский скандал» в Австрии
В мире
Эстония ждет нападения России
В мире
Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского
В мире Украина
Пугачева купила племяннику квартиру в Москве
Шоу-бизнес
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Стали известны подробности нападения на Шварценеггера
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение