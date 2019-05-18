«Яркий, харизматичный мужчина». Депутата позвали на шоу «Давай поженимся»

Депутат Заксобрания Пермского края , коммунист Илья Кузьмин написал в соцсетях, что внезапно стал крайне популярен у редакторов различных шоу на федеральных телеканалах. Он сообщил, что недавно к нему проявила интерес программа «Давай поженимся» на Первом канале, сообщает Ура.ру

В подтверждение своих слов он выложил на своей странице во «ВКонтакте» скриншот с сообщением от редактора телешоу. В переписке сотрудница программы отмечает, что депутат «яркий, харизматичный мужчина». «Вам интересно принять участие в качестве героя?» — интересуется она.

скриншот

Ранее депутата приглашали на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». «Странные вещи в моей жизни происходят: вчера хотели убить, сегодня — женить, а что будет завтра — боюсь представить», — написал он.

Некоторые комментаторы предположили, что приглашение на «Давай поженимся» все же фейк. «Скорее всего, фейк, мне то же самое приходило пару лет назад», «Если мне память не изменяет, то за одно только участие в этой программе нужно отвалить немалую сумму денег! Так что Вы сильно-то не обольщайтесь!» — написали пользователи.

В феврале Кузьмин сообщил, что в него стреляли из обреза. Позже обвинение в покушении на убийство предъявили жителю Соликамска.