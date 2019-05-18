Решил брать обнаженкой? Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»

Представитель России на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев опубликовал в инстаграме откровенное фото, сделанное в ванной отеля. Таким образом певец решил агитировать подписчиков поддержать его в финале конкурса, который пройдет вечером 18 мая в Тель-Авиве.

18 мая в Тель-Авиве состоится финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Для представителя России Сергея Лазарева это вдвойне важное событие — в 2016 году певец уже участвовал в вокальном состязании, заняв третье место (и первое по результатам зрительского голосования).

Незадолго до выхода на сцену в своем инстаграме артист опубликовал откровенный снимок, на котором предстал в полуобнаженном виде. В подписи к нему Лазарев призвал поклонников по всему миру отдать ему свой голос в финале конкурса.

«Впереди ответственный день! Мне очень нужна ваша поддержка! Вместе мы — сила! Голосуйте в финале «Евровидения», — призвал вокалист.

В комментариях к публикации слова поддержки Лазареву оставили многие звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых юмористка Екатерина Варнава . «Специально улетели в Ташкент, чтобы проголосовать за тебя», — написала артистка.

Поддержал давнего коллегу и певец Влад Топалов , с которым они выступали в начале 2000-х в группе Smash!. Отдельно Влад похвалил Лазарева за хорошую физическую форму. «Бомба! Я завидую твоим кубикам», — прокомментировал фото музыкант.

Поклонники Сергея также не остались равнодушными к фотографии. «Сережа знает, как надо просить поддержку», «Вот так и идите на сцену. Сразу первое место у России!» — пошутили фанаты 36-летнего исполнителя.

Ранее певец Дима Билан , занявший первое место на «Евровидении» в 2008 году, обратился в своем инстаграме к Лазареву перед грядущим финалом вокального состязания.

«Мое же личное к тебе отношение — это колоссальное уважение! Мало кто из нашего поколения может так неистово трудиться и находить возможности, а не причины!» — написал он под их совместной фотографией.

В то же время Билан подчеркнул, что в настоящее время возможности Лазарева еще «до конца не раскрыты». По его мнению, «Евровидение» — лишь один из этапов в карьере вокалиста.

«Уверен, что для тебя это всего лишь небольшая ступенька к себе, потому как ветра и направление ветров меняются каждый день, есть только один путь — расти в собственном профессионализме, не в угоду публике, хотя это тоже важно», — отметил он.

Билан также похвалил финалиста конкурса за профессионализм и умение «держать своего зрителя в напряжении». Кроме того, артист намекнул, что победа здесь не главное, и посоветовал Лазареву быть честным перед собой.

«Твой вокал, твоя музыка и главное — твои человеческие качества! Желаю в лице тебя победить в сердцах, ведь, как показывает жизнь, важнее побед — это быть честным перед собой и зрителем, остальное — пыль, мода и сиюминутности! Верю, ценю, уважаю как «визави»!» — заключил он.

Впрочем, далеко не все оценили такого рода поддержку, решив, что своим заявлением Билан дал понять, что победы на «Евровидении» Лазареву не видать.

«Это лицемерие с вашей стороны», «Заранее знал все распределения мест?» — написали возмущенные комментаторы.

Напомним, что 16 мая в Тель-Авиве прошел второй полуфинал «Евровидения-2019», объединивший участников из 18 стран. Вместе с Лазаревым в решающую стадию музыкального состязания вышли Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.