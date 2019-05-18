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Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб. 

Газета.Ru + ещё 3 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Как отмечается, Тверской суд принял решение передать совместно нажитое имущество Марии, а не Юлии — экс-жене убитого депутата.
Уточняется, что инициатором судебного процесса стала Максакова, которая не хотела делиться недвижимостью с предыдущей женой Вороненкова.
Ранее Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова.
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