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В Израиле обрушились на «Евровидение» из-за нарушения шаббата 

Lenta.ru + ещё 2 23 минуты назад
Фото: Reuters
В Иерусалиме сотни ортодоксальных представителей еврейской общины устроили протест из-за нарушения шаббата «Евровидением». Об этом сообщает The Times of Israel.
Протестующие заблокировали улицу ХаНевиим и прилегающие дороги, остановив движение транспорта. Несколько представителей еврейской общины напали на полицейских. В результате были задержаны шесть подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников правоохранительных органов.
По мнению ортодоксальных иудеев, «Евровидение» осквернило еврейский праздник. Несмотря на то, что международный вокальный конкурс состоялся по окончании «еврейской субботы», процесс подготовки к нему на это время не останавливался. Религиозные нормы в иудаизме предписывают полный отказ от работы на время от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу.
Издание напоминает, что в связи с «Евровидением» главный раввин Израиля призвал продлить шаббат на 20 минут из-за нарушения традиций.
15 мая ортодоксальные раввины Израиля заявили, что проведение «Евровидения» в Тель-Авиве оскверняет священный для иудеев день шаббата.
Финал конкурса, в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве, Израиль, 18 мая 2019 года. Первое место занял Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды, с результатом 469 баллов. Следом за ним оказались Италия и Россия с 465 и 369 баллами соответственно. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Евровидение , МВД , Газета The Times , Иерусалим , Израиль
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