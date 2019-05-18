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Лазарев вошел в чарты ITunes 11 европейских стран 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фаворит второго полуфинала "Евровидения-2019" Сергей Лазарев, представляющий Россию на этом конкурсе, со своей композицией Scream вошел в чарты ITunes 11 европейских стран, свидетельствуют данные сайта Eurovision Tracker.
Исполненная Лазаревым песня пользуется популярностью в таких странах, как Россия, Швеция, Греция, Норвегия, Литва, Швейцария, Австрия, Польша, Дания, Нидерланды и Бельгия.
Большим спросом на прослушивание у европейской публики также пользуются композиции Луки Хэнни из Швейцарии, Дункана Лоуренса из Нидерландов, группы KEiiNO из Норвегии и другие.
Финал "Евровидения-2019" пройдет в субботу вечером в Тель-Авиве, где представители 26 стран поборются за первое место популярного музыкального конкурса.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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