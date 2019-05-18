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Лазарев покорил европейские чарты 

Рамблер + ещё 2 8 минут назад
Накануне финала «Евровидения-2019», который пройдет в субботу вечером в Тель-Авиве, романтическая композиция Scream 36-летнего Сергея Лазарева, представляющего Россию на этом конкурсе, вошла в чарты ITunes 11 европейских стран, свидетельствуют данные сайта Eurovision Tracker.
Лазарев рассказал о проблемах со здоровьем на Евровидении
Она пользуется популярностью в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии. Весьма популярны также композиции Луки Хэнни из Швейцарии, Дункана Лоуренса из Нидерландов, группы KEiiNO из Норвегии.
Видеоролик на песню Scream Сергея Лазарева на YouTube-канале международного песенного конкурса Евровидение-2019 набрал более 3,3 миллионов просмотров.
Он уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году, заняв 3 место.
«Для меня главный соперник на конкурсе — это я сам образца себя 2016 года», — говорил недавно по этому поводу сам певец.
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Шоу-бизнес , Видео
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