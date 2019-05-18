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«Бурановские бабушки» дали напутствие Сергею Лазареву 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: ТАСС
Коллектив «Бурановские бабушки», представлявший Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в 2012 году, записал видеопослание певцу Сергею Лазареву — он выступает на конкурсе от нашей страны в этом году.
Удмуртские исполнительницы напомнили молодому коллеге, что «вершины не сразу покоряются», пожелали победы и удачи, а также призвали бороться за Россию.
Видеообращение «Бурановских бабушек» к Сергею Лазареву опубликовано на YouTube-канале издания «ИжЛайф».
Напомним, Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019 по итогам второго полуфинала. 18 мая российский певец выступит под пятым номером. Между тем клип на песню Лазарева «Scream», попал в пятерку самых просматриваемых на официальном Youtube-канале конкурса.
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