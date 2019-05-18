«Бурановские бабушки» дали напутствие Сергею Лазареву

Коллектив «Бурановские бабушки», представлявший Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в 2012 году, записал видеопослание певцу Сергею Лазареву — он выступает на конкурсе от нашей страны в этом году.

Удмуртские исполнительницы напомнили молодому коллеге, что «вершины не сразу покоряются», пожелали победы и удачи, а также призвали бороться за Россию.

Видеообращение «Бурановских бабушек» к Сергею Лазареву опубликовано на YouTube -канале издания «ИжЛайф».

Напомним, Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019 по итогам второго полуфинала. 18 мая российский певец выступит под пятым номером. Между тем клип на песню Лазарева «Scream», попал в пятерку самых просматриваемых на официальном Youtube-канале конкурса.