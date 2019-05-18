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Меган Маркл обвинили в показухе после скандального эфира на CBS 

Газета.Ru 1 час назад
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл одобряла участников передачи о себе и муже на CBS. Об этом сообщает The Sun.
Как отмечается, программа должна была выйти в эфир вечером 16 мая. Высказывания ее участников должны были развеять слух о том, что с Маркл трудно работать.
По словам информированного источника, такая программа является нарушением протокола, поскольку участие в телешоу о королевской семье неприемлемо. Он добавил, что Маркл должна была знать о передаче с прошлого месяца и надеялась, что в ней выскажутся все ее друзья и знакомые. Источник заметил, что так ведут себя звезды Голливуда, но не те, кто замужем за претендентом на трон.
Ранее вскрылся грандиозный обман с сыном Меган Маркл и принца Гарри.
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