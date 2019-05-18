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Наступаю на одни и те же грабли. Бузова о вечной ошибке 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ольга Бузова рассказала своим фолловерам, что так и не научилась разбираться в людях и постоянно страдает от их предательства и обмана.
«Моя вечная ошибка, что я всегда думаю о людях лучше, чем они есть…Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала, так не поступила… Переживаю, плачу…» — написала она в инстаграме.
Более того, по словам Бузовой, она периодически даже пытается найти им оправдание и находит, чему удивляется еще больше.
«Не правильно это. Нельзя ждать от людей Таких поступков, на которые они Не способны! Это просто пустая трата своего драгоценного времени. Жизнь так быстро летит…и глупо просто жить ожиданиями и обещаниями», — отмечает телеведущая.
Судя по тому, что она пишет дальше, речь идет все-таки о разочаровании в мужчинах. Как признает Бузова, она, как и многие другие девушки, верит красивым словам и любит ушами.
«Но если нет поступков — эти слова перестают что либо значить», — пишет она и задается вопросом, как перестать впускать в свою жизнь таких людей.
«Женщина, желающая создать семью, идёт за мужчиной. А если ты звезда, то ищи ведомого, но будешь ли ты его уважать и любить?»,
Может научиться прощать, знаешь люди притягивают всегда то, к чему готовы. Может, начать с себя и подумать, почему люди позволяют так относиться к тебе?» — написали подписчики.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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