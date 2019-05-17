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В Group-IB оценили решение Первого канала по итогам шоу «Голос. Дети» 

RT на русском 1 час назад
Глава Group-IB Илья Сачков на своей странице в Instagram прокомментировал решение Первого канала аннулировать итоги голосования в ходе финала конкурса «Голос. Дети», победу в котором одержала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова — Микелла.
Специалист назвал решение руководства канала оправданным.
«Да, я считаю оправданным то, что итоги финала обнулены. Все должны иметь равные возможности. Если есть баг — его надо фиксить. Если произошла ошибка — её нужно исправлять», — указал он.
При этом Сачков отметил, что окончательные итоги расследования будут представлены в финальном отчёте Group-IB.
Ранее Первый канал получил предварительные итоги расследования голосования в ходе финала «Голос. Дети».
Впоследствии было принято решение аннулировать результаты конкурса.
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Шоу-бизнес , Видео , Илья Сачков
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