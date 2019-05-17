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Лазарев? На Евровидении побит «рекорд обнаженности» 

Рамблер 29 минут назад
Представительница Кипра Тамта «побила рекорд обнаженности» на Евровидении, пишет Ya62.ru.
В 2019 году Евровидение проходит в Тель-Авиве. Кипр на конкурсе представляет Тамта — живущая в Греции урожденная грузинка. Свою песню Replay она представила 14 мая в рамках первого полуфинала.
В начале выступления певица предстала в черной косухе, кожаных чулках и боди. В какой-то момент куртку с нее сорвала подтанцовка — под ней оказалось лишь прозрачное боди с узором из черных полос. Узор скрывал части тела Тамты, которые не принято демонстрировать на телевидении.
Тамта вышла в финал Евровидения. Также по итогам первого полуфинала туда попали представители Чехии, Кипра, Греции, Сербии, Эстонии, Словении, Исландии, Австралии, Белоруссии и Сан-Марино.
Второй полуфинал конкурса состоялся накануне. В финал прошли представители Дании, России, Мальты, Швеции, Албании, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана и Северной Македонии. Победитель Евровидения-2019 станет известен завтра.
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Шоу-бизнес , Видео , Греция , Кипр
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