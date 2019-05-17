Лазарев? На Евровидении побит «рекорд обнаженности»

В 2019 году Евровидение проходит в Тель-Авиве. Кипр на конкурсе представляет Тамта — живущая в Греции урожденная грузинка. Свою песню Replay она представила 14 мая в рамках первого полуфинала.

В начале выступления певица предстала в черной косухе, кожаных чулках и боди. В какой-то момент куртку с нее сорвала подтанцовка — под ней оказалось лишь прозрачное боди с узором из черных полос. Узор скрывал части тела Тамты, которые не принято демонстрировать на телевидении.

Тамта вышла в финал Евровидения. Также по итогам первого полуфинала туда попали представители Чехии, Кипра, Греции, Сербии, Эстонии, Словении, Исландии, Австралии, Белоруссии и Сан-Марино.

Второй полуфинал конкурса состоялся накануне. В финал прошли представители Дании, России, Мальты, Швеции, Албании, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана и Северной Македонии. Победитель Евровидения-2019 станет известен завтра.