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Миллиардер Борис Ротенберг выкупил у Тимати товарный знак «Крид» за 250 миллионов рублей 

Teleprogramma.pro + ещё 5 24 минуты назад
Фото: соцсети
В последнее время настроение у Егора Крида было, надо сказать, не особенно хорошим. Контракт с лейблом Black Star истекал и продлевать его не собирались. Самому Егору Булаткину это не сулило ничего хорошего. Разрыв отношений с компанией рэпера Тмати означал, что свои прежние хиты артист исполнять не имел права, равно, как и рекламировать товары в качестве его Крида тоже, ведь все права на псевдоним, как товарный знак принадлежат Black Star.
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Однако, накануне стало известно, что вся непростая ситуация, как будущее Егора прояснились. Он останется Егором Кридом и дальше будет выступать под этим псевдонимом. Все благодаря жене российского миллиардера Бориса Ротенберга Карине, уговорившей, по слухам, супруга выкупить товарный знак «Крид» у продюсерского центра Тимати.
Сумма сделки, по информации «СтарХит», составляет 250 миллионов рублей, но вряд ли это станет огромной тратой для 62-летнего предпринимателя, занимавшего в минувшем году 83-ю строчку рейтинга Forbes, с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. Издание не исключает и того, что для бизнесмена выкуп псевдонима Крида стало не простой благотворительностью, а новой инвестицией.
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