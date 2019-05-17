Мешает Лазареву? Киркорова не хотят видеть на «Евровидении»

Иосиф Пригожин ответил на обвинения Филиппа Киркорова в организации его травли в 2010 году, когда певец ударил режиссера Марину Яблокову на репетиции «Золотого граммофона». По мнению продюсера, Киркоров — «клоун» и не воспринимает критику.

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на обвинения певца Филиппа Киркорова в организации его травли. Речь идет об инциденте 2010 года, когда артист поднял руку на режиссера Марину Яблокову во время репетиции «Золотого граммофона».

«Да, я могу это подтвердить, у меня есть бумага, которая лежит в сейфе Анатолия Кучерены (член Общественной палаты, адвокат по делу Киркорова и Яблоковой — «Газета.Ru»). Он использовал свою популярность для скашивания этого дела, и я не знаю, почему он возбудился спустя много лет», — цитирует Пригожина Nation News.

По его словам, поп-король не способен воспринимать критику, так как считает, что «ему все позволено».

«Это была не травля, это было высказывание в защиту. Если он артист, это не значит, что ему все позволено, — отрезал Пригожин. — Его задача развлекать людей, быть клоуном, каковым он и является. Для него не работают общие принципы, он подумал, что ему можно все и ему простят».

В заключение Пригожин пригрозил Киркорову, что ему «мало не покажется», если тот начнет раскрывать всю правду.

«Этот человек на ровном месте объявил мне войну. Мы, люди, родившиеся в Дагестане, любим справедливость и простоту в общении, мы не заигрываем с обществом и грязью друг друга не обливаем, — добавил он. — Я его знаю очень давно, и если я сейчас начну рассказывать правду про то, что там за кулисами происходит, про все его 300 концертов с подробностями, ему мало не покажется. Я ему не «розовая кофточка» и не Яблокова, пусть даже не думает, если я открою рот, ему мало не покажется. Я человек традиционных ценностей и друзей никогда не продавал».

По мнению Пригожина, Киркоров обозлился на него после критики в адрес скандального клипа «Ибица», в котором также снялся Николай Басков . В частности, тогда в сети появилась петиция с требованием лишить известных исполнителей звания «народный артист России».

«Посмотрите на меня, на человека с традиционными ценностями, и посмотрите на него — гоголь-моголь. Он, зная, что я человек эмоциональный, меня задевает. Что он там делает сейчас на «Евровидении»? У нас больше некому везти людей на конкурс? Кто нарек его королем? — посетовал он.

— Он король, в том, что [присваивает себе — прим.] музыку, король ремейков, в чем его уникальность? В том, что он с перьями ходит. Вы обратите внимание, что представители нетрадиционных ценностей становятся королями и нам диктуют условия — людям с традиционным мышлением».

О своем конфликте с Пригожиным Филипп Киркоров рассказал в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». В интервью певец признался, что именно продюсер вместе с медиамагнатом Арамом Габреляновым десять лет назад якобы организовали скандал с Мариной Яблоковой.

«Они там рисовали этой девушке синяки. Они обвинили меня во всем, чего я не делал, к чему я не имел никакого отношения. Этого никто не заказывал. Просто Иосиф Пригожин оказался за кулисами и подтянул своего любимого адвоката. Я вынужден был признаться. Сказать, что я ее ударил. Мне было проще сказать это, чтобы от меня все отстали. Сейчас многие меня спрашивают, почему я после того, как сказал, что больше никогда не подам ему руки, продолжаю с ним общаться. Точнее продолжал до последнего времени, пока он там что-то не вякнул. Но я не живу воспоминаниями», — заявил Киркоров, отметив, что в конце марта продюсер звал его на свой юбилей, но он не пошел.

Инцидент произошел 4 декабря 2010 года на репетиции премии «Золотой граммофон». Во время подготовки шоу Киркоров попросил сделать так, чтобы яркий свет прожекторов не бил ему в глаза, на что Яблокова ответила ему, что это невозможно. Далее между ними произошла грубая словесная перепалка.

«Кто ты такая?» — набросился певец на постановщицу. В ответ он услышал: «А ты кто такой?». «Пошла отсюда!» — выкрикнул Киркоров, на что Яблокова нецензурно выругалась в его адрес. Согласно СМИ, после этого артист бросился на нее с кулаками.

После этого Яблокова обратилась в суд с заявлением о возбуждении в отношении Киркорова уголовного дела за нанесение легкого вреда ее здоровью и оскорбление. Сам певец вначале отрицал конфликт, однако позднее принес публичные извинения пострадавшей.

«Я хочу извиниться перед Мариной Яблоковой лично и публично. Я очень сожалею о случившемся», — говорилось в заявлении, опубликованном на сайте артиста.

По итогам разбирательств между Киркоровым и Яблоковой было заключено мировое соглашение, условия которого не разглашались.