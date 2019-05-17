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Глюкоза и Наталья Штурм дали оценку ситуации вокруг «Голоса. Дети» 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
После того, как Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», многие звезды российского шоу-бизнеса высказали свое мнение на этот счет.
Так, певица Наталья Штурм в своем Instagram сообщила, что эта информация проняла ее до слез.
«Оказывается, можно отстоять правду, если всем миром? И не для того, чтобы обидеть одну хорошую девочку. Для того, чтобы хотя бы наши маленькие росли в здоровой атмосфере справедливости! Со вторым Днём Победы в этом месяце май! Поздравляю всех неравнодушных, душевных слушателей, зрителей, и браво Первому каналу, уважуха реально», — написала артистка.
Певица Глюкоза, по ее словам, внимательно наблюдала за сложившейся ситуацией и реакцией людей. Желание у артистки только одно: чтобы эта история правильно всех настроила.
«Была ли нечестная игра или всё это чудовищный водоворот обстоятельств, конечно, стоит разобраться. Всем родителям должны быть в корне понятны эти причины. Кто никогда не помогал своему ребёнку? Мы безмерно любим детей и их неудачи считаем своими! А это неправильно. Как бы слепо мы ни любили, наши дети должны ошибаться, уметь проигрывать и снова вставать для того, чтобы победить! Это большой урок всем нам, родителям, в первую очередь. А "Голос"? Пусть победит сильнейший», — написала в микроблоге Глюкоза.
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Шоу-бизнес , Видео , Наталья Штурм
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