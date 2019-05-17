Глюкоза и Наталья Штурм дали оценку ситуации вокруг «Голоса. Дети»

После того, как Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», многие звезды российского шоу-бизнеса высказали свое мнение на этот счет.

Так, певица Наталья Штурм в своем Instagram сообщила, что эта информация проняла ее до слез.

«Оказывается, можно отстоять правду, если всем миром? И не для того, чтобы обидеть одну хорошую девочку. Для того, чтобы хотя бы наши маленькие росли в здоровой атмосфере справедливости! Со вторым Днём Победы в этом месяце май! Поздравляю всех неравнодушных, душевных слушателей, зрителей, и браво Первому каналу, уважуха реально», — написала артистка.

Певица Глюкоза, по ее словам, внимательно наблюдала за сложившейся ситуацией и реакцией людей. Желание у артистки только одно: чтобы эта история правильно всех настроила.