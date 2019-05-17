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Не ласковый май: водитель Шатунова стал жертвой африканца 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Личного водителя Юрия Шатунова обокрали в Липецке, рассказали LipetskMedia в пресс-службе областного управления МВД.
12 мая в Липецке состоялся концерт экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. 14-го его личный водитель был обворован — из номера мужчины в липецком отеле Mercure пропали 125 тысяч рублей.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что единственным посетителем номера в отсутствие его постояльца был официант ресторана гостиницы — 32-летний гражданин Конго.
Среди должностных обязанностей африканца есть и пополнение холодильников в номерах напитками. По этой причине в его распоряжении были ключи от каждого из номеров.
Официант был задержан и признался в краже. Против него было возбуждено дело по соответствующей статье Уголовного кодекса и взята подписка о невыезде.
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , МВД , Lipetskmedia.ru , Липецк
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