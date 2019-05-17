Рудковская оценила выступление Лазарева в полуфинале Евровидения-2019

«Я считаю, что по вокальной части Сергей однозначно был лучшим. Номер у него был самый сильный и фирменный. Возможно, немного не хватило хитовости песни. В конкурсе же есть три составляющие — сама песня, вокальные данные и номер. В том, что касается номера, мы лучшие. Так же и с вокальными данными. Так что как раз мы и посмотрим, что на конкурсе важнее всего», — сказала она.

По словам телеведущей, в ходе конкурса прозвучали «более хитовые и радийные песни».

«Безусловно, была прекрасная песня от Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Азербайджана и Италии. Есть ещё тёмная лошадка Австралия. Но Серёжа на фоне всех остальных имеет наибольшие шансы вместе со Швецией и Нидерландами», — считает Рудковская.

Ранее Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса«Евровидение-2019».

Помимо него во втором полуфинале победу одержали представители девяти стран — Швейцарии, Дании, Швеции, Албании, Норвегии, Нидерландов, Мальты, Северной Македонии и Азербайджана.