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Рудковская оценила выступление Лазарева в полуфинале Евровидения-2019 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская прокомментировала RT выход представляющего Россию певца Сергея Лазарева в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
«Я считаю, что по вокальной части Сергей однозначно был лучшим. Номер у него был самый сильный и фирменный. Возможно, немного не хватило хитовости песни. В конкурсе же есть три составляющие — сама песня, вокальные данные и номер. В том, что касается номера, мы лучшие. Так же и с вокальными данными. Так что как раз мы и посмотрим, что на конкурсе важнее всего», — сказала она.
По словам телеведущей, в ходе конкурса прозвучали «более хитовые и радийные песни».
«Безусловно, была прекрасная песня от Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Азербайджана и Италии. Есть ещё тёмная лошадка Австралия. Но Серёжа на фоне всех остальных имеет наибольшие шансы вместе со Швецией и Нидерландами», — считает Рудковская.
Ранее Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса«Евровидение-2019».
Помимо него во втором полуфинале победу одержали представители девяти стран — Швейцарии, Дании, Швеции, Албании, Норвегии, Нидерландов, Мальты, Северной Македонии и Азербайджана.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Яна Рудковская
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