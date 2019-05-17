«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения

«Это было сильно»: Сергей Лазарев прошёл в финал Евровидения

Швеции, Дании, Албании, Мальты, Норвегии, Нидерландов, В Тель-Авиве состоялся второй полуфинал Евровидения-2019. По его итогам в финал международного песенного конкурса вышли участники из десяти стран. В их числе представитель России Сергей Лазарев , исполнивший композицию Scream. Борьбу за первое место продолжат также артисты из Швейцарии Азербайджана и Северной Македонии. Финал Евровидения пройдёт вечером в субботу, 18 мая.

В четверг, 16 мая, в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019». В нём участвовали артисты из 18 государств.

По результатам голосования членов жюри и зрителей стран — участниц полуфинала в финал конкурса прошли десять участников. В их числе — Лука Хенни из Швейцарии, датчанка Леонора Колмор Йепсен, швед Джон Лундвик и победительница мальтийской версии шоу «Х-фактор» Микела Паче.

Также среди финалистов — албанская певица и телеведущая Йонида Маличи, норвежская группа KEiiNO, Дункан Лоуренс из Нидерландов, гитарист Чингиз Мустафаев из Азербайджана и Тамара Тодевска из Северной Македонии. В финал прошёл и представитель России Сергей Лазарев с композицией Scream.

Номер с зеркалами

В полуфинале конкурса Лазарев выступал под номером 13. Перформанс российского певца был сложным с технической точки зрения: на специально установленной на сцене платформе располагались восемь зеркал, служащих в том числе и экранами для спецэффектов. В экранах друг за другом сменялись изображения летящих комет, проливного дождя, молнии и бури.

Демонстрация стихии в отражении зеркал имела символическое значение, соотносящееся с первой частью номера. Вначале в восьми зеркалах отражался сам Лазарев, а точнее спектр эмоций исполнителя — его переживания, страхи и сожаления.

Перформанс завершился «разбиванием» отражающих поверхностей. По словам певца, его действия символизируют разговор и борьбу с самим собой. Для того, чтобы идти вперёд и развиваться, считает исполнитель, необходимо оставить страхи и переживания в прошлом, избавиться от балласта.

Таким образом Лазарев транслирует концепцию выпущенного в марте клипа на песню Scream, где его герой также борется с собственными страхами. Впрочем, выступление для Евровидения, как справедливо заметили организаторы, не дублирует видеоролик.

В ходе пресс-конференции после выступления Сергей Лазарев рассказал, что нервничал во время исполнения своего номера. Кроме того, на момент полуфинала он не вполне хорошо себя чувствовал.

«У меня были проблемы со здоровьем, с шеей. Вчера мы обращались к врачу, но сейчас уже все в порядке… Здесь очень холодно», — отметил певец.

Он также призвал организаторов конкурса перевести кондиционеры на менее мощный режим.

Реакция и мемы

Выступление российского артиста произвело сильное впечатление на зрителей. Пользователи соцсетей в большинстве своём восхищаются номером Лазарева.

«Это было сильно. Гораздо лучше вживую, чем когда я впервые услышал песню», — отмечает пользователь Twitter из Словении. Он же поставил Лазарева на третье место в своём личном «списке победителей». Первые две позиции в нём занимают Нидерланды и Швеция.

«Если вы не знаете, за кого голосовать, у меня есть парочка вариантов», — шутит русскоязычная пользовательница, намекая на «размножившегося» в зеркалах артиста.

if you don't know who to vote for, then I have a couple of options #Eurovision2019 #Eurovision pic.twitter.com/2CgYdBQB6f— scarytoy (@RotSofi) 16 мая 2019 г.

Номер конкурсанта от России не только понравился зрителям, но и оказался благодатной почвой для шуток и мемов. К примеру, один из юзеров подписал фотографию выступления Лазарева следующим образом: «Когда начинается дождь, и кошка хочет зайти домой со двора».

when it starts raining and the cat wants in from the patio #Eurovision2019 #Eurovision pic.twitter.com/CzOinEXzBG— Star Witness (@starwitnesspdx) 16 мая 2019 г.

Впрочем, ассоциации у зрителей возникали не только с кошками.

«Это я в попытках спеть каждую часть «Богемской рапсодии», — шутят в Twitter.

Me trying to sing every part of Bohemian Rhapsody #eurovision pic.twitter.com/9psh0xwb3E— Nastya 🦊 (@nasterdamn) 16 мая 2019 г.

Выступление Лазарева упоминали и при обсуждении других участников конкурса. Так эмоции артиста во время исполнения стали для зрителем хорошим подспорьем, чтобы выразить отчаяние.

«Я, когда Румыния не прошла», — так трактует эмоции певца пользователь соцсетей из Одессы.

Он также ставит Лазарева на третье место в своём личном списке.

Владелец другого аккаунта иллюстрирует фотографией с выступления импровизированный диалог.

«Мама: Что не так?

Я: Всё в порядке.

Снова я, думая, как Хорватию лишили финала».

Выступление конкурсанта от Хорватии стало другим мемом — только не таким добрым.

«Зло живо! Он вернулся из ада!» — пишут в социальных сетях.

Другие сравнивают крылья за спиной артиста с экипировкой «ангелов» — амбассадоров известного бренда нижнего белья.

Финал

В общей сложности в финал международного конкурса вышли 26 участников. Борьбу за первое место по итогам первого полуфинала, который состоялся 14 мая, продолжили десять музыкантов. В их числе — представители Кипра, Чехии, Сербии, Австралии, Греции, Белоруссии, Исландии, Эстонии, Словении и Сан-Марино.

По результатам второго полуфинала к ним присоединились ещё десять стран. Гарантированно места в финале конкурса получили страна-хозяйка и страны «большой пятёрки» — Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия — как основатели и спонсоры состязания. Финал Евровидения пройдёт в Израиле в эту субботу, 18 мая.

Одним из наиболее ожидаемых событий вечера является перформанс американской певицы Мадонны . Певица согласилась выступить на конкурсе, несмотря на политическую обстановку и призывы коллег бойкотировать состязание в связи с политикой израильских властей в отношении палестинцев.

Ожидается, что Мадонна исполнит два новых трека из своего нового альбома Madame X, релиз которого намечен на июнь. Выступление дивы оплатил израильско-канадский миллиардер Сильван Адам.