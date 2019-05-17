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Все способы телевизионных онлайн-голосований признали уязвимыми для накруток 

Lenta.ru + ещё 56 1 час назад
Фото: страница «Голос. Дети» во «ВКонтакте»
Факт автоматизированной накрутки голосов на шоу «Голос. Дети» показал несовершенство системы телевизионного онлайн-голосования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании Group-IB, которая проводит расследование инцидента.
Представитель организации уточнил, что данный прецедент должен стать поводом для аудитов и регулярных проверок других телепроектов, поскольку «другие системы телевизионных голосований с помощью СМС также уязвимы».
Group-IB отметила, что система выборов победителя на детском песенном конкурсе не подвергалась ни внешним кибератакам, ни воздействию изнутри. При этом на вмешательство указывают обнаруженные уязвимости в системе обработки входящих СМС-сообщений на стороне агрегатора. И хотя данные уязвимости в этот раз не использовались в злонамеренных целях, с их помощью мог быть создан риск подмены результатов в будущем.
16 мая Первый канал отменил результаты конкурса, изучив предварительные итоги расследования компании Group-IB. Специалисты по кибербезопасности выявили накрутки в пользу Микеллы Абрамовой в ходе СМС— и телефонного голосования. С помощью ботов удалось накрутить 38 тысяч голосов.
В тот же день стало известно, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Абрамовой могла стоить около 2-3 миллионов рублей при цене одного купленного голоса в 60-80 рублей.
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Шоу-бизнес , Скандал на "Голос.Дети" , Lenta.ru
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