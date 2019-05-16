Константин Меладзе рассказал, какие последствия ждут шоу «Голос»

Решение Первого канала аннулировать итоги финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» после того, как стало известно, что в пользу дочери Алсу, 10-летней Микеллы Абрамовой, была произведена накрутка голосов абсолютно правильным считает продюсер Константин Меладзе

На вопрос «Вечерней Москвы», может ли эта ситуация иметь имиджевые или финансовые последствия для канала или привести к отзыву франшизы, Меладзе сказал, что инцидент полностью исчерпан и не отразится на репутации шоу. По его словам, Микелла Абрамова очень талантливая девочка и у нее все будет хорошо, так как дети проще переносят стресс и участие в таких конкурсах для них настоящее приключение, вне зависимости от результата.

— Мне кажется, что сегодняшним решением это событие исчерпано и расставлены все точки над «и». Думаю, ни у кого не возникает сомнений, что голосование проводится честно и, мне кажется, что у проекта полностью сохранена репутация, доброе имя и он должен еще долго-долго жить и помогать талантливым людям продвигаться дальше и открывать все новые и новые имена. Самое важное, чтобы проект оставался в эфире, нравился зрителям, и они его смотрели. Мне это важно, как музыканту, что в прайм-тайм на «Первом канале» показывают музыку, не что-либо другое, — подчеркивает продюсер.

Меладзе не знает, нанесен ли финансовый ущерб каналу этим инцидентом но по его мнению «порядок наведен и честная репутация полностью восстановлена».

— Нет никаких вопросов больше, ни к голосованию, ни к репутации проекта. Шоу должно продолжаться, — говорит он. Константин Меладзе также отметил, что в подобных шоу на Украине, где он также работает, не было подобных инцидентов и он не может провести аналогий, однако на подобных резонансных проектах всегда возможны накладки.

— Не знаю насколько этот случай уникален, но шероховатости в любом большом деле могут быть, они неизбежны, так как это очень резонансное шоу, которое вызывает огромный интерес и разного рода кривотолки. Просто нужно следовать правилам строго, да и все. В этом случае, мне кажется, правила полностью соблюдены. Мне кажется, аудиторию это только должно привлечь, так как мало где такие инциденты заканчиваются столь успешно и столь открыто. В данном случае, это пример, как нужно беречь и охранять голосование, — говорит собеседник «Вечерней Москвы».

На вопрос, отдал бы сам Меладзе своего ребенка на участие в таком конкурсе, продюсер ответил: — Если родители водят своих детей на олимпиады по математике, на соревнования по бегу, по баскетболу, по борьбе, то почему не соревноваться в пении детям? Я не понимаю, что здесь плохого? То, что это показывают по телевизору? Дело в том, что дети гораздо лучше переносят стрессы, чем взрослые. Это я вам точно могу сказать. Поэтому им это все дается гораздо легче и это им по-настоящему интересно, это — приключение. Микелла Абрамова — очень талантливая девочка и, уверен, у нее все будет хорошо. Этот сыр-бор закончится и будет все нормально, — резюмирует он.

Напомним: 16 мая компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети», зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника. Об этом сообщается в заявлении компании. Отмечается, что в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более восьми тысяч СМС. Все — за одного конкурсанта.