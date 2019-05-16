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Вплоть до депрессии: психолог рассказал о возможном состоянии дочери Алсу 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: @alsou_a/ Instagram
Скандал на шоу «Голос. Дети» может негативно сказаться на психологическом состоянии Микеллы Абрамовой, считает детских психолог Светлана Клюваева.
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В разговоре с «360» психолог отметила, что дочь певицы Алсу сейчас находится в центре внимания, ей приходится сталкиваться с негативными оценками.
«Это может напрямую повлиять вплоть до депрессии», — сказала она.
При этом психолог подчеркнула, что явных причин для будущей психологической травмы у Микеллы нет, и все будет зависеть от внешних обстоятельств и от того, как на сложившуюся ситуацию реагируют в семье.
«Зависит очень от того, каким образом девочка и ее семья это проживают. Вопрос заключается в обоюдной поддержке и прояснении этой ситуации», — отметила Клюваева.
Психолог также выразила мнение, что из-за травли девочка может счесть себя недостаточно талантливой.
В четверг Первый канал аннулировал победу Микеллы Абрамовой на конкурсе «Голос. Дети» из-за выявленной накрутки голосов в ее пользу.
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Шоу-бизнес
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