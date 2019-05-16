Вплоть до депрессии: психолог рассказал о возможном состоянии дочери Алсу

Скандал на шоу «Голос. Дети» может негативно сказаться на психологическом состоянии Микеллы Абрамовой, считает детских психолог Светлана Клюваева.

В разговоре с «360» психолог отметила, что дочь певицы Алсу сейчас находится в центре внимания, ей приходится сталкиваться с негативными оценками.

«Это может напрямую повлиять вплоть до депрессии», — сказала она.

При этом психолог подчеркнула, что явных причин для будущей психологической травмы у Микеллы нет, и все будет зависеть от внешних обстоятельств и от того, как на сложившуюся ситуацию реагируют в семье.

«Зависит очень от того, каким образом девочка и ее семья это проживают. Вопрос заключается в обоюдной поддержке и прояснении этой ситуации», — отметила Клюваева.

Психолог также выразила мнение, что из-за травли девочка может счесть себя недостаточно талантливой.

В четверг Первый канал аннулировал победу Микеллы Абрамовой на конкурсе «Голос. Дети» из-за выявленной накрутки голосов в ее пользу.