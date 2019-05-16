30 тысяч звонков: на скандал на шоу «Голос. Дети» отреагировал директор Алсу

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев отказался комментировать предварительные результаты расследования голосования на шоу «Голос. Дети», представленные компанией Group-IB.

«Не комментируем», — сказал Фадеев агентству РИА «Новости».

В четверг Group-IB передала Первому каналу первые результаты проверки. В частности, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС и звонков в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Всего в накрутке голосов участвовало около 300 мобильных номеров, с которых было отправлено более восьми тысяч сообщений и сделано тридцать тысяч звонков.

После публикации предварительных результатов проверки Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети», победительницей которого стала Микелла Абрамова.

Ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев анонсировал специальный выпуск шоу 24 мая, который поможет «расставить все точки над i».