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30 тысяч звонков: на скандал на шоу «Голос. Дети» отреагировал директор Алсу 

Рамблер 34 минуты назад
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев отказался комментировать предварительные результаты расследования голосования на шоу «Голос. Дети», представленные компанией Group-IB.
Пригожин прокомментировал итоги проверки шоу «Голос. Дети»
«Не комментируем», — сказал Фадеев агентству РИА «Новости».
В четверг Group-IB передала Первому каналу первые результаты проверки. В частности, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС и звонков в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Всего в накрутке голосов участвовало около 300 мобильных номеров, с которых было отправлено более восьми тысяч сообщений и сделано тридцать тысяч звонков.
После публикации предварительных результатов проверки Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети», победительницей которого стала Микелла Абрамова.
Ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев анонсировал специальный выпуск шоу 24 мая, который поможет «расставить все точки над i».
Комментарии64
Шоу-бизнес , Видео , Скандал на "Голос.Дети"
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