Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

МОСКВА , 17 мая — РИА Новости. Первый канал изменил сетку вещания на вечер пятницы 24 мая в связи со спецвыпуском «Голос. Дети», программа заняла место анонсированного ранее телешоу «Три аккорда», гласят данные телепрограммы на сайте телеканала.

В четверг Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова. Вместе с ней за звание победителя сезона в финале боролись Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер. Отмечалось, что телеканал проведет 24 мая в прямом эфире спецвыпуск «Голос. Дети» с участием всех финалистов, а к следующему сезону обновит механизм голосования.

Специальный выпуск начнется в 21.30 мск, на него заложено два часа и сорок минут, программа выйдет вместо телешоу «Три аккорда», посвященного, как говорится на сайте телеканала, городскому романсу, авторской песне, киношлягерам, творчеству русской эмиграции XX века.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта «Голос. Дети», набрав 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследования результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу «Голос». Согласно докладу, компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь, который был присвоен победительнице проекта Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию. В компании напомнили, что завершат расследование до конца мая.