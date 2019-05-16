По-честному: Первый канал проведёт новый финал «Голоса»

Руководство Первого канала приняло решение провести специальный выпуск проекта «Голос. Дети», в котором конкурсанты, вышедшие в финал шестого сезона, вновь поборются за победу, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Отдельный специальный выпуск проекта «Голос. Дети» пройдёт в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов», — приводит радиостанция слова из сообщения Первого канала.

Решение руководства телеканала связано с тем, что итоги уже состоявшегося финала, который выиграла дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, были аннулированы в связи с выявленной накруткой голосов.

Согласно предварительным результатам проверки инцидента, которой занимается компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании киберпреступлений, 30 тысяч звонков, совершенных в пользу одного из участников, были сделаны ботами, а восемь тысяч смс пришли в результате их массированной автоматизированной отправки, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК.