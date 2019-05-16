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По-честному: Первый канал проведёт новый финал «Голоса» 

Рамблер 1 час назад
Руководство Первого канала приняло решение провести специальный выпуск проекта «Голос. Дети», в котором конкурсанты, вышедшие в финал шестого сезона, вновь поборются за победу, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Отдельный специальный выпуск проекта «Голос. Дети» пройдёт в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов», — приводит радиостанция слова из сообщения Первого канала.
Решение руководства телеканала связано с тем, что итоги уже состоявшегося финала, который выиграла дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, были аннулированы в связи с выявленной накруткой голосов.
Согласно предварительным результатам проверки инцидента, которой занимается компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании киберпреступлений, 30 тысяч звонков, совершенных в пользу одного из участников, были сделаны ботами, а восемь тысяч смс пришли в результате их массированной автоматизированной отправки, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК.
Ранее Микелла Абрамова стала победительницей 6-го сезона проекта «Голос. Дети», набрав после финального испытания 56,5% зрительских голосов. В Сети назвали победу «купленной», поскольку Абрамовой не было среди «народных фаворитов». Голосовать за девочку призывала сама Алсу, а также звёзды шоу-бизнеса. СМИ сообщали, что отправлять СМС в поддержку дочери популярной артистки агитировали сотрудников автомобильной группы «Авилон», фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» и производителя овощей «Агро-инвест».
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Шоу-бизнес , Видео , Григорий Березкин , Авилон , Радиостанция "Говорит Москва"
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