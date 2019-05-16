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Дети не в ответе: дочь Алсу пригласили на спецвыпуск «Голоса» 

Рамблер + ещё 91 1 час назад
Фото: Instagram
Дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову пригласили принять участие в повторном финале шоу «Голос. Дети», который состоится 24 мая в эфире Первого канала. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Отправлено приглашение всем финалистам. Дети не должны отвечать за поступки взрослых», — заявили радиостанции в пресс-службе Первого канала.
Телеканал пока держит в тайне, будет ли проводиться повторное зрительское голосование. Об этом станет известно в день эфира.
30 тысяч звонков: на скандал на шоу «Голос. Дети» отреагировал директор Алсу
Ранее компания Group-IB передала Первому каналу первые результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети». Они выявили массированную автоматизированную отправку СМС и звонков в пользу Микеллы Абрамовой. После этого телеканал принял решение аннулировать результаты шоу и провести повторный финал проекта.
Шоу-бизнес , Скандал на "Голос.Дети"
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