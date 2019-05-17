«Деньги решают всё»: Миро оценила отмену итогов «Голоса»

Деньги в России решают все. Так блогер Лена Миро прокомментировала накрутку голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети».
Вчера компания Group-IB, нанятая Первым каналом для проверки аномальных результатов голосования в финале шестого сезона «Голоса. Дети», сообщила о том, что 38 тысяч голосов за победительницу Микеллу Абрамову были отданы ботами.
В Group-IB оценили примерную стоимость такой накрутки в 2,28-3,04 миллиона рублей, а Первый канал аннулировал результаты финала.
«Да, у нас в стране так: деньги решают все», — отреагировала Миро в своем ЖЖ.
По ее словам, богатые россияне чувствуют себя «пупами земли», а своих детей хотят видеть гениями, каковыми они являются редко, и платят за это деньги. Причем касается это не только песенных конкурсов, но и всего остального.
Лена Миро уверена, что «это — везде»: богатые «бездарности» учатся в лучших вузах и занимают лучшие должности.
«Внук директора медакадемии становится хирургом и убивает людей, которых можно спасти. Сын чиновника становится начальником департамента и решает судьбы простых людей, жизнь которых он не знает от слова "совсем"», — посетовала блогер.