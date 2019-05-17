«Деньги решают всё»: Миро оценила отмену итогов «Голоса»

«Деньги решают все»: Лена Миро о накрутках на «Голосе. Дети»

Деньги в России решают все. Так блогер Лена Миро прокомментировала накрутку голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети».

Вчера компания Group-IB, нанятая Первым каналом для проверки аномальных результатов голосования в финале шестого сезона «Голоса. Дети», сообщила о том, что 38 тысяч голосов за победительницу Микеллу Абрамову были отданы ботами.

В Group-IB оценили примерную стоимость такой накрутки в 2,28-3,04 миллиона рублей, а Первый канал аннулировал результаты финала.

«Да, у нас в стране так: деньги решают все», — отреагировала Миро в своем ЖЖ.

По ее словам, богатые россияне чувствуют себя «пупами земли», а своих детей хотят видеть гениями, каковыми они являются редко, и платят за это деньги. Причем касается это не только песенных конкурсов, но и всего остального.

Лена Миро уверена, что «это — везде»: богатые «бездарности» учатся в лучших вузах и занимают лучшие должности.