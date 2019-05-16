Миронов и Хаматова сыграют Михаила и Раису. Горбачев против?

Российский актер театра и кино Евгений Миронов исполнит роль первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева в спектакле латвийского режиссера Алвиса Херманиса, передает ТАСС.

«Завтра начинаем репетиции с прекрасным режиссером Алвисом Херманисом, который уже у нас ставил спектакль «Рассказы Шукшина». Репетиции начнутся в Риге, потом будут продолжаться в России. Спектакль будет называться «Горбачев». О нем и о Раисе Максимовне, об отношениях и о любви», — приводит слова артиста издание.

В образе супруги советского лидера Раисы Максимовны предстанет актриса Чулпан Хаматова. Репетиции постановки художественного руководителя Нового рижского театра начнутся в Латвии 15 мая, а позже продолжатся в России.

Газета.Ru

«Сейчас мы едем в Ригу, потом опять репетиции в Москве. Премьера состоится через год — в конце мая 2020 года. Алвис уже приезжал в Москву, он и исполнители главных ролей встречались с Михаилом Сергеевичем, встреча длилась около двух часов. Михаил Сергеевич вспоминал много, какие-то из воспоминаний войдут в спектакль», — цитирует Миронова РИА «Новости».

В то же время сам бывший глава государства заявил, что не знает о готовящемся спектакле о его взаимоотношениях с женой.

«Не знаю ни о каких [постановках — прим. «Газета.Ru»] ничего», — отрезал Горбачев.

В начале апреля латвийский режиссер Алвис Херманис , которому Россия запретила въезд в страну, все же сумел получить визу, чтобы поставить спектакль «Горбачев». Согласно изданию «Спутник», выдать ему визу поручил лично президент Владимир Путин по просьбе Евгения Миронова.

В 2014 году глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс накануне конкурса «Новая волна» объявил о включении в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, трех российский артистов — Олега Газманова Иосифа Кобзона и Валерии. В ответ на это Россия запретила въезд в страну трем гражданам Латвии. В их числе оказался и режиссер Нового Рижского театра.

Причиной тому послужило выступление Херманиса с критикой действий Кремля после референдума о статусе Крыма и присоединении его к России. Еще до запрета на въезд в страну режиссер отменил гастроли Нового Рижского театра, а также отказался участвовать в постановке в Большом театре и призывал латвийских деятелей культуры разорвать деловые отношения с Москвой.

В интервью журналу LR Херманис рассказал, что работает над постановкой уже год. По словам режиссера, во время подготовки к спектаклю он изучил массу немецких материалов о Горбаечеве и СССР периода его правления.

Мировую славу постановщику принес поставленный им в 2002 году спектакль «Ревизор» по книге Николая Гоголя . Режиссерским дебютом Херманиса в России стала постановка «Рассказы Шукшина». Он является обладателем многочисленных фестивальных призов и лауреатом международных театральных премий, в том числе европейской премии «Новая театральная реальность» и Премии Станиславского.

Ранее Чулпан Хаматова побывала на дне рождения Горбачева и поблагодарила его за перестройку. По словам актрисы, советский режим предполагал, что только обладавшие «серостью» люди могли достичь успеха.

«Ты не понимаешь, в какой стране ты живешь, если ты хочешь чего-то достичь, ты должна делать, как тебе говорят. Тебя просят с левой ноги идти, вот и иди. А я кричала, я не хочу быть серостью. Я тоже рыдала. А она мне говорила: все в этой стране должны быть серостью, чтобы достичь чего-то в жизни», — подчеркнула Хаматова.

Она также добавила, что благодаря перестройке, инициатором которой выступил Горбачев, находясь на посту генерального секретаря ЦК КПСС в 1985 году, она чувствовала за собой «силу».

«Спасибо вам за эту возможность быть цветной, за это внутреннее право, которое вы мне дали. И все, что я представляю сегодня, — это перестройка, ваши дела, ваша любовь, ваша отвага», — заключила Хаматова.

В середине апреля этого года документальный фильм о президенте СССР «Встреча с Горбачевым» режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера завершил 41-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Сам политик не смог присутствовать на премьере картины о себе из-за экстренной госпитализации.