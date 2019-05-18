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Верка Сердючка перепела победительницу Евровидения прошлого года 

Teleprogramma.pro + ещё 1 38 минут назад
Перед финалом Евровидения-2019, который пройдёт 18 мая в Тель-Авиве, Израиль, на конкурс прибыли финалисты прошлых лет. И не в качестве зрителей, а в качестве "звездных" исполнителей. Среди них оказались Кончита Вурст, Елена Папаризу, Монс Зермерлев и другие. Но вместе с ними на сцене выступала и Верка Сердючка.
В этом году Украина не участвует в Евровидении после того, как все претенденты один за другим отказались представлять страну. Поэтому Андрей Данилко вновь перевоплотился в Верку Сердючку и зажёг зал. Он исполнил композицию «Dancing Lasha Tumbai». Благодаря этой песне в 2007 году Украина, собственно, и заняла второе место в конкурсе.
Но еще больше артист удивил зрителей Евровидения, исполнив следом хит «Toy». Композиция, с которой Нетта Барзилай в прошлом году принесла победу Израилю, понравилась публике в исполнении Верки Сердючки. По словам корреспондента «Дни.ру», украинская артистка выступила с этой песней лучше, чем победительница 2018 года. Сама Нетта Барзилай вновь исполнила песню для Евровидения. И композиция «Нана-Бананана» была встречена публикой не так восторженно, как выступление Верки Сердючки.
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Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Елена Папаризу , Андрей Данилко , Кончита Вурст , Израиль
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