МакSим назвала дату первого после серьезного ДТП концерта

Популярная российская певица МакSим (Марина Абросимова) даст первый концерт после серьезного ДТП. Девушка идет на поправку и 25 мая должна выступить в Ташкенте. Соответствующей информацией поделилась менеджер звезды Маргарита Соколова на своей странице в Instagram.

«Ташкент жди нас! Мы обязательно приедем. Артистка идет на поправку, и это будет ее первый концерт», — написала она.

Напомним, в апреле МакSим попала в аварию за рубежом. Певица спешила в аэропорт. Она ехала в такси, когда у машины лопнуло колесо на мокрой трассе. Марина должна была улететь в Москву на съемки нового клипа на одну из своих песен. В итоге вместо студии она попала в одну из московских клиник, где врачи делали все возможное для ее скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что певица встретилась в больнице со священником. О визите служителя церкви стало известно из видеозаписи, на которой звезда российской сцены сидит рядом с ним. Ее в Сети опубликовала менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.