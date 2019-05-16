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МакSим назвала дату первого после серьезного ДТП концерта 

Мир24 + ещё 2 14 часов назад
Популярная российская певица МакSим (Марина Абросимова) даст первый концерт после серьезного ДТП. Девушка идет на поправку и 25 мая должна выступить в Ташкенте. Соответствующей информацией поделилась менеджер звезды Маргарита Соколова на своей странице в Instagram.
«Ташкент жди нас! Мы обязательно приедем. Артистка идет на поправку, и это будет ее первый концерт», — написала она.
Напомним, в апреле МакSим попала в аварию за рубежом. Певица спешила в аэропорт. Она ехала в такси, когда у машины лопнуло колесо на мокрой трассе. Марина должна была улететь в Москву на съемки нового клипа на одну из своих песен. В итоге вместо студии она попала в одну из московских клиник, где врачи делали все возможное для ее скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что певица встретилась в больнице со священником. О визите служителя церкви стало известно из видеозаписи, на которой звезда российской сцены сидит рядом с ним. Ее в Сети опубликовала менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.
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Шоу-бизнес , Видео , Маргарита Соколова
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